Sfogliatine crema e frutta | deliziose e facili facili

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lesono pasticcini molto scenografici, ma piuttosto semplici da realizzare, soprattutto potendo contare su un rotolo di sfoglia pronto. Scegliamolo rettangolare per ottenere dei quadratini perfetti. A parte realizziamo la nostrapasticcera che dovrà raffreddarsi completamente, prima di essere utilizzata per farcire questi pasticcini. Frutti di bosco come se piovesse completano il quadro degli ingredienti che rendono strepitoso questo dessert.: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 rotolo pasta sfoglia rettangolare q.b. di frutti di bosco per spennellare 1 uovo per lapasticcera: 300 ml di latte 60 gr di zucchero 35 gr di amido di mais 3 tuorli 1 bacca di vaniglia. Con queste dosi otterremo 6 porzioni circa.