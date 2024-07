Niente medaglia per gli azzurri Ma Gallo ha carattere da leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Finisce la corsa alle medaglie per Filippocon l’Italia Under 20 ai campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Gdynia, in Polonia. La truppa azzurra guidata da coach Galbiati, negli ottavi di finale, ha perso contro i padroni di casa della Polonia per 63-74, pagando a caro prezzo un terzo quarto difensivamente deficitario (dal 33-31 dell’intervallo al 52-59 del 30’). Per Filippo, un’altra partenza nello starting-five italiano e una prova da veroche però non sono bastati per far avanzare l’Italia ai quarti di finale. Lo score, al termine del match, vede il play biancorosso autore di 15 punti (1/1 da 2, 3/8 da 3, 4/4 ai liberi), 2 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 1 stoppata per un totale di 20 di valutazione, risultando così top-scorer e giocatore con miglior efficienza nelle fila azzurre, in oltre 31 minuti di presenza sul parquet.