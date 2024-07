Miracolo in mare Ragazza 20enne va a nuotare e scompare per 36 ore Trovata a 80 chilometri di distanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Doveva essere una tranquila giornata di vacanza con gli amici. Invece, per unadi vent’anni di origini cinesi si è trasformata in un incubo che solo pernon è sfociato in tragedia. La giovane si era recata ainsieme a un gruppo di conoscenti nelle acque del Pacifico, davanti alla città giapponese di Shimoda, un’apprezzata località balneare meta privilegiata da turisti e appassionati di surf. Particolare non da poco, visto lo svolgersi della vicenda, la sua fauna marina è molto ricca e sono presenti molti squali di diverse specie. Lunedì, la giovane è letteralmente scomparsa nel nulla. Gli amici, non riuscendo a trovarla, hanno subito dato l’allarme. La Guardia Costiera giapponese ha immediatamente fatto scattare le ricerche, che però si sono rivelate inutili.