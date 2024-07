LIVE Italia-Argentina 1-0 Amichevole volley 2024 in DIRETTA | 14-8 gli azzurri prendono il largo nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIETTA22-11 Facundo Conte trova le mani del muro. 22-10 Muroneee di Michieletto su Kukartsev! 21-10 INGIOCABILI! Coperture eccezionali e finale d’azione con una diagonale imprendibile di Michieletto. 20-10 Giannelli gioca in sovrapposto per Lavia, schema perfetto. 19-10 Primo tempo di Zerba. 19-9 Ancoraaaaaa! Ace di Romanò! 18-9 Aceeeee di Romanò, Yuri indemoniato! 17-9 In rete la battuta di Palonsky. 16-9 Palonsky sblocca la situazione per l’. 16-8 MAMMA MIAAAAA! Diagonale nei due metri di Romanò, stiamo giocando in maniera clamorosa. 14-8 Difesa di Russo e pipe in contrattacco di Michieletto. 13-8 Non si intendono Zerba e De Cecco. 12-8 Continuano gli errori al servizio con Lima. 11-8 Muore in rete la battuta di Michieletto. 11-7 Errore dai nove metri di Ramos. 10-7 Primo tempo di Ramos.