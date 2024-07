La Lega di Salvini dimezza i costi e perde col 2×1000 il bilancio del 2023

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildelladi Matteonon è stato esaltante, in tutti i sensi. Dal punto di vista politico, infatti, il partito ha perso non pochi elettori calando nelle preferenze di voto, ma anche i conti non sono allo stesso livello del passato. Lo si evince dal rendiconto di gestione del partito del, un documento che evidenzia una scelta chiara da parte del Carroccio che è andato al risparmio in vista di investimenti futuri per campagne elettorali e non solo.e l’austerity dellaUn anno di alti e bassi per la, colal 31 dicembreche registra un avanzo di poco più di 90mila euro (92.521) rispetto ai 3.643.661 euro dell’anno precedente. Il totale del patrimonio è poi indicato in 1.508.909 euro, in flessione rispetto ai quasi 2 milioni di euro (1.978.316) del 2022, cifra già in netto calo rispetto ai quasi 5 milioni dell’anno 2021.