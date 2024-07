Incidente in moto per Linus la sua reazione spiazza tutti | Ricevere guai significa ricevere fortuna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024)inper. Il celebre conduttore di Radio Deejay è caduto dalla sua Vespa a causa di una buca nel centro di Milano ma, nonostante le escoriazioni e un piede fasciato, lo speaker radiofonico ha avuto unadecisamente “zen“. Sui social ha condiviso infatti un messaggio di positività e fiducia nell’umanità, dando una vera lezione di gentilezza. “Come dicono i saggi,”, ha scrittosu Instagram, raccontando l’accaduto. “Un’ora fa sono caduto con la Vespa. Ho preso in pieno una buca e sono volato via. Sono atterrato su ginocchio e piede, purtroppo non avevo la saponetta dei piloti, pernon mi sono fatto niente di grave. Vespa intatta, pantaloni e scarpa da buttare”.