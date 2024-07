In difesa dell’indagato | Immagini sgranate e indizi discutibili Non è lui l’assassino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Ho letto il provvedimento e non mi convince per nulla. L’idea che mi sono fatta è che si sia individuato un sospettato e che gli inquirenti gli abbiano cucito addosso un abito accusatorio su misura. Ma ci sono tante, troppe cose che non tornano". Non lesina le critiche Roberta Bruzzone. La nota criminologa è la consulente di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dall’altro ieri per l’omicidio di Pierina Paganelli. Oggi, alle 10, è in programma l’interrogatorio di garanzia. Dassilva sarà accompagnato dal suo legale, l’avvocato Riario Fabbri. Il pool difensivo nel frattempo potrebbe ricorrere al tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione di Louis dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Vicinicio Cantarini. Bruzzone, è ancora convinta dell’innocenza di Louis? "Certo. Altrimenti avrei già abbandonato questo caso".