(Di giovedì 18 luglio 2024) I leader mondiali hanno parlato di commercio degustando un buonvaltellinese:, azienda del Gruppo Gimoka di Andalo Valtellino, ha servito le sue miscele di alta qualità in occasione degli incontri deiinternazionali del G7 e B7 tenutisi ieri e martedì a Villa San Giovanni e Reggio Calabria, con i ministri del commercio di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Martedì pomeriggio, una rappresentanza dei partecipanti al G7, accompagnata da emissari di Confindustria, ha fatto visita allo stabilimento di: gli ospiti sono stati accompagnati in una degustazione delle miscele Bio Perù e Special Espresso.è stato anche il fornitore del forum intergovernativo del B7 guidato da Confindustria, tenuto in concomitanza con la riunione del G7, e del Gala Dinner, in cui è stata servita la miscelaDe Luxe.