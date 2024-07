Gentilrosso assaggi della memoria Riscoperti i biscotti di nonna Tina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dal quaderno ritrovato diecco una ricetta dimenticata che piacerà a chi cerca i sapori. L’ha scoperta e valorizzata Giacomo Orazietti, sommelier, cuoco sopraffino dell’agriturismodi Fenile, dispensatore di sapori dell’aia, cresciuto tra aromi e profumi di casa, a cominciare da quelli dispensati da sua, originaria di Serrungarina ma che ha sempre abitato a Roncosambaccio, la quale ne ha lasciato traccia in un quaderno. Tra le sue ricette, ecco quella delle "paste": iche i contadini preparavano in casa in quantità industriale perchè dovevano mantenersi per settimane ma poi erano talmente buoni che duravano poco: "La ricetta indica – dice Giacomo – quindici uova almeno, farina, strutto, la dose per i dolci, ammoniaca, quindi limone e arancio, ma laaveva una predilezione per il Varnelli".