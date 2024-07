Festa del Redentore 2024 il comune di Venezia emette ordinanza sulla sicurezza | cosa prevede

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio– I preparativi per ladelsono in pieno fermento, e anche ildiè al lavoro per la messa indel grande evento che attirerà decine di migliaia di spettatori. Il sindaco Luigi Brugnaro ha infatti firmato un’chedelle misure di prevenzione ed eliminazione dei pericoli per l’incolumità pubblica. Il provvedimento riguarda le giornate del 20 e del 21 luglio, e vieta la vendita e la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in bottiglia o qualsiasi altro contenitore in vetro nel centro storico di, Giudecca compresa. Nella stessa area è vietato anche il trasporto dei medesimi prodottipubblica via, senza un valido motivo. In determinate zone specifiche, consultabili a questo link, è vietata anche la somministrazione negli spazi concessionati. Ma i divieti non riguardano solo le bevande.