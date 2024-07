E’ morto Leonardo Belladonna Indaga la Procura oggi l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non ce l’ha fatta purtroppo, il 17enne di Fermo che ha lottato tra la vita e la morte in un letto di ospedale del "Torrette" di Ancona dopo l’incidente in piscina verificatosi sabato sera. Il ragazzo è spirato ieri notte dopo che i medici lo avevano dichiarato in coma irreversibile. I genitori hanno dato il consenso per l’espianto degli organi, che è stato effettuato con successo. La salma, però non è stata ancora restituita alla famiglia in quanto ladella Repubblica di Fermo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A tal proposito il magistrato inquirente ha dispostosulla salma del ragazzo che sarà effettuata questa mattina dal medico legale Alessia Romanelli e dal tossicologo Rino Froldi. L’obiettivo è ricostruire la dinamica dell’incidente e come il 17enne si siato i traumi riscontrati dai medici e che hanno portato al decesso.