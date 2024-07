Coltivare l' italiano dà più libertà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Andare in cerca del termine giusto, la fatica - positiva - di trovare definizioni e connessioni nel mare aperto delle parole Un vocabolario, meglio se «fisico», allarga i nostri confini. Viva il dizionariodi carta. Quello composto da pagine che si deve fare lo sforzo di sfogliare per poter conquistare il termine cercato, il vocabolo necessario - quello e non un altro - e comprenderne il significato, nonché l’uso comune, nonché i rapporti con altri vocaboli. L’occasione è buona perché è uscito il nuovo «Sabatini-Coletti», per le edizioni Hoepli, cui si aggiunge la collaborazione di Manuela Manfredini che insegna Linguistica italiana all’Università di Genova.