Basta che vai su Wikipedia mi presento non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono | Giordana Angi risponde così a chi non la conosce

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Scusi, ma lei chi è?”. Almeno una volta nella vita cicapitato che qualcuno chiedesse le nostre generalità o che lavoro facessimo. Capita a tutti, anche a chi è famoso.un utente su TikTok ha chiesto chi fosse. La cantautrice, che si è classificata nel 2019 seconda alla diciottesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha prontamente risposto: “. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree“. E ancora: “che vai sue scoprirai che etichetta discografica è.attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il miodisco in inglese She’s so Great“.