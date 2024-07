Avellino sospesa l’attività di un bar in centro città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoll Questore diha adottato, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) la sospensione per 10 giorni deldi un bar di. L’emanazione del provvedimento nasce nell’ambito deldi prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici irpini svolta dalla Polizia di Stato per prevenire i fenomeni di criminalità e tutelare la pubblica sicurezza. In particolare, per l’esercizio ubicato nelcittadino, a seguito di un controllo svolto all’interno del locale dagli agenti della Squadra Amministrativa della locale Divisione di Polizia Amministrativa, veniva accertata la somministrazione di bevande alcoliche a due ragazzi minorenni.