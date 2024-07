Atletica Europei U18 | Kyan Escalona firma il nuovo record italiano nei 110 ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Inizia alla grande l’Europeo U18 diper, che nei 110ilin 13.34: il tempo, realizzato in batteria, batte di nove centesimi il 13.43 fatto segnare da Mattia Di Panfilo nel 2016. Altro traguardo importante per il giovane romano, quindi, che in inverno ad Ancona aveva realizzato il miglior tempo indoor nei 60 metriin 7.69, migliorando ilche era di Lorenzo Simonelli. Con questo tempo,ha chiuso al secondo posto dietro al francese Lucas Domergue e alla pari con l’estone Tristan Konso. Domanisi giocherà le medaglie, ma dovrà prima passare per le semifinali. Da segnalare anche l’ottima prestazione di Elisa Valenti nel salto triplo, dove, con la misura di 13.