Alex Schwazer torna dopo la squalifica | la gara del ritiro ad Arco

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha finito di scontare ladi otto anni e tornerà invenerdì 19 luglio. Il Campione Olimpico nella 50 km di marcia a Pechino 2008 ha deciso di esibirsi per l’ultima volta in carriera ad(Trento): sulla pista dello stadio in via Pomerio sarà impegnato nei 20.000 metri in modalità tacco e punta, appendendo poi definitivamente le scarpe al chiodo. Il marciatore altoatesino, che spegnerà 40 candeline a dicembre, indosserà la maglia dell’Atletica San Biagio, la società per la quale è tesserato dalla scorsa settimana.la controversa vicenda legata alla positività al doping e un iter giudiziario che ha lasciato parecchi dubbi,si lascerà alle spalle il passato con questa prova di commiato ribattezzata Q20k e guarderà al prossimo futuro.