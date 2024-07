Aeroporto Malpensa intitolato a Berlusconi il sindaco Sala | Enac a servizio della politica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano, 18 luglio 2024 – ll giorno dopo lo scontro virtuale con Pier Silvio, ildi Milano Beppeè tornato sul tema. E lo ha fatto scrivendo un lungo post sui suoi profili social: “Sembrerebbe che sulla questioneci si stia avvicinando alla verità”, ha esordito su Facebook. Il primo cittadino ha fatto un riepilogo delle ultime notizie in merito all'intitolazione dell'milanese al fondatore di Forza Italia. Un elenco puntato che inizia con “la famiglia non ne sapeva nulla”. Poi, “il Ministro di riferimento più o meno pure. (“Non ho seguito le procedure”, intendendo dire che non se ne è occupato - pur se una firma l’ha messa)”. E ancora “l’ente gestore dell’, cioè SEA, non è stato coinvolto. Così pure i Comuni del territorio, che si sono dichiarati pronti al ricorso”.