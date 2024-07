Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)17 LUGLIOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24-TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE TRAFFICO SU UNA CORSIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA NORD SIAMO NEL VITERBESE, QUI CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CHIMICA E NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA CASSIA A CASAL DEL MARMO E DALLA PONTINA ALL’APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DI TOR VERGATA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI A PORTONACCIO, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA PONTINA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE IN DIREZIONE LATINA, PER LAVORI A CASTELNO.