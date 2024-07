Uno dei più grandi cocktail bar di Roma apre un locale estivo con giardino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si chiama Wunder Kong il nuovo spaziofirmato da Partrick Pistolesi e dal team del Wunder Bar, «un gruppo che fa tante cose nel mondo della notte come noi». Insieme hanno preso questo a un passo dall'Accademia di Belle Arti die dal Bioparco con il Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu. «Lo spazio ce l'hanno dato solo una settimana fa – dice Patrick Pistolesi – e stasera apriamo». Lo spazio in questione è quello di via Ulisse Aldrovandi 1, una zona esterna in una zona verdeggiante, tutto intorno a una bella vasca monumentale allestita con tavolini e sedute. «È un posto che guardavamo da un po'» confida Pistolesi entusiasta all'idea di portare fino alla fine di settembre i suoi drink outdoor, «cerchiamo di portare un po' di internazionalità nell'estatena», spiega.