Una ’biblioteca di persone’ per raccontare la propria storia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Una biblioteca non di libri di carta ma di persone che mettono a disposizione laper chi la vuole ascoltare. È questo il fulcro dell’iniziativa che venerdì alle 18.30, sarà proposta dal Centro per le famiglie di Cesena (via Ancona, 310). Ogni lettore potrà scegliere dal catalogo quale libro consultare e avrà a disposizione un tempo preciso per leggerlo. Non servirà sfogliare le pagine ma sedersi ad ascoltare e dialogare. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna ’Affidiamoci. I legami a sostegno dell’accoglienza familiare’ promossa dall’equipe Affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio, il Centro per le Famiglie, l’Agenzia per la famiglia e le associazioni del territorio che si occupano di accoglienza familiare.