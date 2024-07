Sposa sola in chiesa la scoperta choc sulle nozze che hanno sconvolto l’Italia | Chi è lei davvero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Svelati nuovi dettagli sulla clamorosa vicenda dellache si è presentata inper un matrimonio che non esisteva. Infatti, lo sposo non si è mai presentato e nemmeno gli invitati anche perché lui non aveva mai acconsentito alle. Tutto era stato pagato dalla signora, che è anche scoppiata a piangere a dirotto davanti al sacerdote, rimasto letteralmente sconcertato. Laè andata in, presentandosi con bouquet e musica nuziale e a bordo di una berlina, ma il matrimonio non è mai stato celebrato dal prelato perché lo sposo non c’era. Il prete aveva fatto sapere in un’intervista a Repubblica: “Non riusciva a parlare, le lacrime le rigavano il viso. Era chiaro che non si aspettava nulla di tutto ciò”.