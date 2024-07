Sannio Music fest da domani via ai quattro imperdibili concerti all’Hortus Conclusus

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto nell’area eventi dell’Hortusdi Benevento per icentrali del2024. In questa cornice davvero esclusiva ed incantevole si esibirà, alle ore 21:00 di18 luglio, il trio formato da Francesco D’Errico al pianoforte, Giulio Martino al sax tenore ed Aldo Capasso al contrabbasso, in uno spettacolo dal titolo ‘ABOUT BILL EVANS’. Il concerto è chiaramente un omaggio a BillEvans, uno dei più grandi pianisti e compositori del novecento. Attraverso le sue composizioni e brani diversi del suo repertorio, si dà luce ad un mondoale ancora attualissimo che il trio rende ricco di suggestioni che nascono dalle loro nuove interpretazioni.