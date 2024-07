Salvini | In UE su Von der Leyen la Lega voterà contro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “In UE su Von derla. Lo ribadiamo. Si sta sbilanciando incredibilmente a sinistra. Poi ogni partito fara le sue scelte e nessuna scelta metterà in discussione la politica nazionale e la compattezza del governo italiano”. Così il vicepremier e leader della, Matteo(nella foto), in occasione della demolizione del diaframma del sottopasso di piazza Pia. “Noi siamo assolutamenteun raddoppio di quello che è stato un quinquennio disastroso – ha aggiunto– Un appello a Meloni? No, ognuno è libero di scegliere in base alla sua sensibilità. Comeavevo promesso che avremmo votatoe a maggior ragione lo facciamo facendo parte del terzo gruppo europeo”. (Mtr/Dire)