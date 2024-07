Ravenna I nuovi quadri delle giovanili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sempre in attesamosse di Saporetti, che al momento pare destinato a rimanere a Carpi, il ds Mandorlini ha chiuso per il portiere Matteo Rossi. Classe 2000, prodotto del vivaio del Carpi, lo scorso anno ha giocato 2 partite, una col Carpi nel ko 3-0 al Benelli, e una col Borgo San Donnino dopo il trasferimento al mercato di riparazione. Rossi sarà l’alternativa ‘non under’ ai 2005 Fresia e Galassi. Nel frattempo, il processo di rinnovamento del club giallorosso ha toccato anche il settore giovanile, la cui struttura è stata completamente rinnovata per andare incontro alle nuove ambizioni. Alla guida del nuovo corso ci sono due responsabili della metodologia, scelti dal ds Davide Mandorlini, ovvero Federico Turchetta e Giulio Pastecchia.