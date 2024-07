Primi due casi in Lombardia di virus Oropouche | cos’è sintomi e rischi

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Milano, all’ospedale Sacco, sono stati rilevati iduedi, in due pazienti tornati da viaggi in Sud America: un paziente era arrivato indal Brasile e l’altro da Cuba, entrambi con febbre alta, dolori muscolari, nausea e rush cutaneo. I duedisono stati diagnosticati nel laboratorio di Bioemergenze dell’ASST Fatebenfratelli Sacco di Milano, diretto da Maria Rita Gismondo, che ha messo a punto un test in grado di diagnosticare questo tipo di infezione, come riporta Ansa. Inquesto, fino a ora, non era mai stato diagnosticato. Si tratta, infatti, di una malattia tropicale tipica del Sud America, un arbovirosi come la Dengue e il West Nile, che si trasmette tramite una puntura di moscerino o zanzara, ma l’insetto responsabile di questonon è identificato in territorio italiano.