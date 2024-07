Mastella | Vicenda Toti sbagliato inneggiare alle dimissioni | misure cautelari diventano ghigliottina politica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024): Sconsiglierei alla sinistra e Pd didi Giovanni, presidente della Liguria Benevento, 17 luglio 2024 – “Sconsiglierei alla sinistra e al Pd di, in maniera un po’ curvaiola,del presidente della Liguria Giovanni. Ledi cui un indagato può essere destinatario non possono, nè debbono generare un’automatica, perpetuando una situazione di sbilanciamento tra i poteri, quando invece la Costituzione impone un equilibrio intangibile tra i poteri dello Stato”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario NdC Clemente