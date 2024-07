LOL – Chi ride è fuori 5 confermata l’esclusione di Fedez | il motivo e il nome del suo sostituto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In questi giorni è stato svelato il palinsesto di Prime Video per la prossima stagione televisiva. Tante le serie e i format confermati, come LOL – Chiche tornerà con una nuova imperdibile edizione. Sarà la quinta per l’appunto e vedrà alcuni cambiamenti. Non a caso, il conduttore principale non sarà più, già vicino all’addio lo scorso anno, ma la guida sarà affidata a due volti noti del comedy show. Intanto incominciano le trattative con i comici e spuntano già tre probabili concorrenti. LOL – Chilascia la conduzione La quinta edizione di LOL – Chiè statae si presume che la prima puntata sarà disponibile nel mese di aprile.