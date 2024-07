La partita del Cuore 2024 | la formazione gli ospiti e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutto pronto per Ladel, l’evento calcistico con finalità benefiche che si tiene ogni anno in Italia e vede protagonista la nazionale italiana cantanti, contrapposta a una squadra di una determinata categoria. Ecco tutte le anticipazioni, gli, laseguirla in tv. Ladelin tv: conduttori eMercoledì 17 lugliodalle ore 21.25 appuntamento con “Ladel“, l’evento benefico-musicale giunto alla sua 33esima edizione e condotto da Eleonora Daniele. A sfidarsi questa volta da un lato le stelle della musica e dall’altro le stelle della politica. Un match, quelli della Nazionale cantanti e quelli della Nazionale della politica, che si preannuncia carico di emozioni.