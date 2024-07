Juventus senti Adeyemi | ‘Felice a Dortmund ma non ci sono garanzie’|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-17 21:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’ALTERNATIVA A SANCHO – Sfumato Greenwood, che andrà salvo sorprese alla corte di Roberto De Zerbi a Marsiglia e non alla Lazio di Lotito,rappresenta oggi per laun’alternativa all’altro grande nome trattato da Giuntoli in queste settimane ovvero l’altro esterno collegato sia al Manchester United che al Borussia, Jadon Sancho. Anche per l’inglese, almeno per ora, non c’è stata l’accelerazione definitiva e le difficoltà, a differenza diesattamente le opposte. Per la punta inglese, infatti, per il cartellino si può lavorare su un prestito con riscatto condizionato, ma è l’ingaggio da oltre 10 milioni di euro a pesare sulla trattativa.