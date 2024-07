Inter-Lugano Inzaghi punta già su tre fisse! Occhio a Correa

Leggi tutta la notizia su inter-news

alle ore 18.30 sarà la prima amichevole, senza diretta come segnalato in precedenza., in attesa di capire quale sarà la formazione ufficiale, è pronto are su alcuni giocatori e dà l'ennesima chance a. Lo anticipa Barzaghi su Sky Sport 24. LE PRESENZE – C'è anche Joaquinfra i giocatori a disposizione per l'amichevole. Il Tucu è un esubero ormai conclamato, ma in attesa di trovare una sistemazione è in ritiro ad Appiano Gentile e giocherà oggi. Non ci sono particolari possibilità che rimanga, solo finché non arriva un altro club a liberare l'di un investimento fallimentare rimane agli ordini di Simone. Probabile la coppia formata dae Mehdi Taremi, nel 3-5-2 del tecnico che ha appena rinnovato.