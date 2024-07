Inchiesta Juventus un giudice bacchetta i pm sulle prove acquisite da pc tablet e telefoni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La Procura di Roma vuole processare Andrea Agnelli e gli ex dirigenti della, arrivando dopo mesi di analisi degli atti dell'Prisma mandati da Torino - trasmissione decisa dalla Cassazione che ne aveva dichiarato l'incompetenza territoriale - alle stesse conclusioni dei colleghi torinesi. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata nei confronti dell'ex presidente della società e dei dirigenti coinvolti nell'indagine avviata ormai oltre tre anni fa per fare luce su eventuali irregolarità nella stesura dei bilanci dal 2019 al 2022 tra plusvalenze e le cosiddette manovre stipendi. A breve si saprà, dunque, se le oltre 15mila pagine dei faldoni spediti da Torino a piazzale Clodio contengono materiale per il quale è necessario un processo.