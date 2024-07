Grottaminarda | denunciato 60enne cacciatore per porto abusivo di armi e uccisione di animali

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 17 luglio 2024), Avellino – I Carabinieri della Stazione dihannoun sessantenne di Montemiletto, ritenuto responsabile di “ingiustificato diod oggetti atti ad offendere”, “di” e “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. L’attività ha avuto inizio quando la pattuglia, in orario pomeridiano, ha proceduto al controllo di un uomo che alla vista dei Carabinieri ha assunto un atteggiamento sospetto. All’esito dell’immediata perquisizione il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico (occultato in una tasca dei pantaloni) e di alcunida cortile privi di vita che portava all’interno di una busta.