Data elezioni regionali in Emilia Romagna | quando si vota

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Bologna, 17 luglio 2024 – Si voterà domenica 17 e lunedì 18 novembre per le prossimedell'. L'annuncio è arrivato stamattina da parte della presidente facente funzioni, Irene Priolo (Pd), che in mattinata ha incontrato la Corte d'appello. "Abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione migliore, adesso toccherà alla Corte d'appello stessa formulare gli atti formali - ha spiegato Priolo -. Era importante che dessimo contezza ai cittadini il più presto possibile disi andrà are". Priolo ha anche risposto alle accuse di Fratelli d'italia che ha criticato la conferenza stampa di ieri, fatta da Priolo e de Pascale, fatta dicono loro per fare "propaganda" sul post alluvione. "Abbiamo puntualizzato alcuni aspetti che ci auguriamo che il governo prenda in carico riguardo al post alluvione.