Complici e confidenti dopo la rottura | le foto della vacanza insieme

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Continuazione delle tradizioni familiari Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, anchela separazione, restano legatissimi. Continuano a godersi cene, vacanze e viaggi, proprio come hanno fatto durante i loro 22 anni di matrimonio. Ina Formentera Nell’ultimo numero del settimanale Whos sono pubblicate ledi Bonolis e Bruganelli che si divertono nelle acque di Formentera. Leli mostrano mentre sorridono e si divertono con i loro figli e gli amici più cari. Mantenere l’unità per i bambini La loro continua unità e le esperienze condivise testimoniano il loro impegno nel mantenere un ambiente stabile e felice per i loro figli. Apparizioni pubbliche Le apparizioni pubbliche di Bonolis e Bruganelliriflettono il loro forte legame e il rispetto reciproco, a dimostrazione che la separazione non deve significare allontanamento.