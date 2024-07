Ciclismo Carapaz vince al Tour de France Pogacar in giallo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (askanews) – L’ecuadoriano Richardtrionfa in solitaria nell’arrivo in salita a Superdevoluy, diciassettesima tappa deldee, dopo la maglia gialla indossata a inizio, si toglie anche un’altra soddisfazione,ndo la prima frazione della carriera alla Grande Boucle. Per, infatti, è la prima vittoria di tappa alde, campione olimpico in carica e vincitore del Giro d’Italia nel 2019, aveva indossato la maglia gialla nella quarta tappa di questa edizione. Così è diventato anche il primo corridore dell’Ecuador are una frazione nella corsa gialla. Decisivo il suo strappo sul Col du Noyer. Alle sue spalle Simon Yates a 37?, Enric Mas terzo.attacca anche oggi, ma viene ripreso e mantiene la maglia gialla. Nel finale guizzo di Evenepoel.