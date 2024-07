Camila Giorgi galeotta fu la spunta blu | ha gettato la spugna

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La posizione disi complica e non poco. L’ex tennista ancora nel mirino: presa in castagna con WhatsApp. Se ne riparlerà in autunno. Ma, nel frattempo,dovrà trovare un altro avvocato che la difenda nell’ambito della vicenda legata ai presunti falsi vaccini di Covid-19. Quello al quale si era rivolta, infatti, halaper i motivi che illustreremo a breve. Indipendentemente da ciò, per l’ex tennista e per la cantante Madame, coinvolte allo stesso modo in questo affaire, il mese di novembre potrebbe essere determinante.è stata mollata dal suo avvocato (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl giudice per le indagini preliminari, Antonella Crea, ha difatti stabilito che, alla luce di 4 difetti di notifica riscontrati, si dovrà tornare in aula in autunno.