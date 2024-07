Cabal va alla Juventus e ora l’Inter che farà? In auge una pista!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)non avrà Juan David, che invece sarà un nuovo giocatore della. Il difensore colombiano va a Torino e ora i nerazzurri dovranno virare su altro. NIENTE DA FARE –vaper circa 12 milioni di euro bonus compresi. La società bianconera ha effettuato, nelle ultime ore, una notevole accelerata chiudendo sia con gli agenti del ragazzo che con il Verona. Prestoanche le visite mediche di rito per poi firmare il passaggio definitivo in maglia bianconera. Come riferisce Luca Marchetti a Sky Sport 24,ha deciso di mollare la presa nei confronti del colombiano, permettendo dunquedi inserirsi prepotentemente e chiudere l’operazione. Il club campione d’Italia, che ha vinto peraltro oggi in amichevole contro il Lugano, dovrà virare su altro.