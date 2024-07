Berlusconi scommette su Berlinguer | Bianca raddoppia E va contro Fazio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mediaset ha presentato i palinsesti della stagione 2024/25 tra tante conferme e qualche novità soprattutto nei format. Nel corso della stagione tornerà La Talpa che avrà un format rivoluzionato rispetto a quello del passato, senza studio, con un cast composto da vip e la conduzione di Diletta Leotta. Il reality sarà trasmesso prima in streaming su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, solo per la finale avverrà il contrario. Un esperimento come quello per La talpa, la messa in onda mista, l’abbiamo fatto con la fiction, con Viola come il mare, mai con il reality: ci prendiamo il rischio, speriamo vada bene” così ha esordito l’amministratore delegato Pier Silvio. Tra le tante proposte cui spicca un programma evento in tre puntate per celebrare gli artisti usciti da Amici, condotto da una coppia inedita: Maria De Filippi e Silvia Toffanin.