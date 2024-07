Basket femminile l’Italia Under 17 cala il tris battendo nettamente il Messico ai Mondiali Ora gli ottavi con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’Ital17 concede ilaidi categoria in! Le ragazze tricolore sconfiggonole padrone di casa col punteggio di 70-41, in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza concedere possibilità alle avversarie. Percorso netto finora per la rappresentativa del Belpaese, che ora neglidi finale incrocerà(gara in programma domani 18 luglio alle 2:00 ora italiana). Olivia Ostoni protagonista assoluta con 21 punti, insieme ad Emma d’Este capace di piazzare una doppia doppia da 13 punti e ben 20 rimbalzi. 12 punti per Nicole Torresani, mentre per le messicane la top scorer è Maria Fernanda Romero Reyes con 10 punti.