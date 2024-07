Angelo Madonia ecco la sua risposta a chi gli chiede ma tu e Sonia Bruganelli state insieme?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da diverse settimaneè sulla cresta della cronaca rosa per il suo presunto flirt con. Il ballerino di Ballando con le Stelle e l’opinionista de L’Isola dei Famosi sono stati paparazzati più volte, prima all’estero e poi a Roma. Come stanno davvero le cose? Semplice amicizia o qualcosa di più forte sta nascendo fra i due? Sulle pagine di Novella 2000, in edicola da oggi,ha voluto rispondere a tutte quelle persone che gli chiedono se staalla: Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo. Nel corso dell’intervista,ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, iniziata nel 2006 in coppia con Pamela Camassa.