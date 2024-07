Affidato all’Asd Pisa Bocce l’impianto del viale delle Piagge

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Il campo dipresente sulè stato, in seguito a un bando di gara del Comune di, all'associazione sportiva, attiva dal 2012 in ambito cittadino e affiliata alla Federazione italiana(FIB) dal 2014. “Un altro impianto sportivo regolarizzato nel territorio di- afferma l'assessore allo sport del Comune diFrida Scarpa - e, tramite una convenzione, assegnato a una realtà storica come quella dell'ASDper valorizzare ancora di più lo splendidoin cui tantini e turisti svolgono attività sportiva. Finalmente è stata normata la gestione di questo campo da, unico nel suo genere a, per l'attività della petanque”.