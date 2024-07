Accordo lungo con la Ferrari | matrimonio da favola

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 17 luglio 2024)con la: ilè destinato a diventare ancora molto piùnel tempo. Ecco le ultime novità attorno alla Rossa Nei giorni scorsi, così come ci era stato raccontato da formulapassion.it, si è parlato di quello che sarebbe potuto essere un clamoroso riavvicinamento alla Formula Uno della Toyota. A quanto pare, però, così non sarà. Vasseur, team principal della(Lapresse) – Ilveggente.itSi discuteva, appunto, di una possibile partnership con la Haas. Ma non andrà così, perché secondo sempre il sito citato prima, c’è un legame profondissimo con lache dovrebbe durare molto a. Quindi ogni possibilità di discussione è morta in partenza. Haas-Toyota, nessun“Haas infatti è legata in maniera molto stretta allaed anzi la partnership tra il Cavallino e il team fondato da Gene Haas è destinata a diventare ancora più forte.