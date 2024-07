Wta Budapest 2024 | programma orari e ordine di gioco mercoledì 17 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Il, glie l’didel Wta 250 di, in riferimento alla giornata di17. Da non perdere i match di secondo turno sulla terra battuta ungherese, con una giornata ricca di confronti equilibrati sul Campo Centrale. L’imprevedibile Sasnovich, bielorussa talentuosa seppur altalenante, sfiderà Timofeeva in apertura, partendo da favorita. Da sottolineare la presenza, al tramonto della giornata magiara, di Sorribes Tormo, spagnola di scena come testa di serie numero 4 dell’evento: sfiderà la slovacca Schmiedlova, a suo agio su questa superficie. Di seguito tutte le partite di giornata aWTA(17) CENTER COURT dalle ore 10.