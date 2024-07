Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTIE LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER UN VEICOLO IN FIAMME TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SITUAZIONE ANALOGA IN SENSO CONTRARIO DOVE SI RALLENTA TRA POMEZIA NORD E CASTELNO, PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE IN PROVINCIA DI LATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral