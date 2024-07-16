Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 15:30 (Di martedì 16 luglio 2024) 15.20 BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE TRA LA TOGLIATTIE LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE PONTINA PER UN VEICOLO IN FIAMME TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SITUAZIONE ANALOGA IN SENSO CONTRARIO DOVE SI RALLENTA TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO, PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE IN PROVINCIA DI LATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 12. IN QUEL CASO SI POTRÀ UTILIZZARE LA FERMATA DI LEPANTO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA. RICORDIAMO CHE FINO AL 3 OTTOBRE, RESTA CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 11:30 - SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA IN INTERNA. Servizio fornito da Astral . RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA PONTINA, CODE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 10:30 - RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA FILE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 10. Servizio fornito da Astral . SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA CLARICE TARTUFARI VERSO CASTEL ROMANO. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA TIBURTINA, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma