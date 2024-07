Una docu-fiction su Santa Caterina | Femminista cristiana ante-litteram

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)de’ Vigri, considerata l’altra patrona di Bologna, avrà una sua. Le riprese in città sono già cominciate e seguono la storia scritta da Simone Ortolani e diretta da Roberto Vecchi di Video Consulting, un duo forte di altri lavori a tema religioso, sul cardinale Ersilio Tonini e su Padre Guglielmo Gattiani e attualmente alla produzione di un film su Giovanni Guareschi. Dal suo corpo mirabilmente incorrotto che si può ammirare seduto su uno scranno e protetto dentro una teca, nella chiesa del Corpus Domini in via Tagliapietre (fu fondatrice e prima badessa del monastero delle clarisse in città) al profumo che ancora emanava quando fu disseppellita diciotto giorni dopo la sepoltura nel 1463. E poi ancora il racconto del saio originale che indossò in vita e che verrà ricostruito dai costumisti studiando quello vero conservato a Ferrara.