SEVENTEEN il concerto al Seoul World Cup Stadium arriva al cinema

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 luglio 2024) Sono tra le band K-pop più amate a livello globale e ora sono pronte a (ri)conquistare il loro pubblico anche attraverso il grande schermo. Isono, infatti, protagonisti di un evento speciale pensato appositamente per le saletografiche. Le date da segnare in calendario sono da da mercoledì 21 a domenica 25 agosto, quando lo storicoalCupverrà proiettato grazie alTOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TOS. Lo show promette di trasferire tutta l’energia del tour agli spettatori che potranno assistere all’esibizione completa dei tredici membri. Tra gli highlights, la prima di MAESTRO e le performance uniche di Spell, LALALI e Cheers To Youth.TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TOS si apre alla luce del giorno e si sviluppa senza soluzione di continuità in un vibrante showcase che esplora la musica del gruppo.