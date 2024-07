Red Carpet – Vip al Tappeto | riprese in corso a Cremona

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilrosso di Alessia Marcuzzi sarà srotolato in un castello piuttosto noto ai cremonesi. Vi anticipiamo che Red– Vip al, il nuovo programma di Prime Video, si girerà nel Castello di San Lorenzo de’ Picenardi, situato nel borgo Torre de’ Picenardi, in provincia di. Il Castello di San Lorenzo de’ Picenardi, set di Red– Vip alDa giorni i cancelli dell’imponente dimora sono coperti da pannelli neri per non consentire a curiosi e passanti di assistere alle. Il castello, location oggi utilizzata per matrimoni ed eventi, risale al IX secolo, ma neldel tempo ha subito svariati passaggi di proprietà. Dal 1999 appartiene alle famiglie Lorenzoni (Flavia Lorenzoni è la giornalista del TG1) e Nicoli. Red– Vip alsarà tra i titoli della prossima stagione di Prime Video.