PalaCormano al restyling con i fondi Pnrr

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarà unrinnovato, sostenibile e accogliente per gli atleti e per gli spettatori: sono scattati, da pochi giorni, i lavori dimessi a terra dal Comune di Cormano, grazie al finanziamentoNext Generation Eu da 620mila euro, all’interno di questo storico palazzetto municipale di via Turati, al quartiere di Brusuglio, eliminando soprattutto le infiltrazioni d’acqua piovana. Tra le opere previste c’è la sostituzione delle pareti in vetrocemento. Tra gli obiettivi della riqualificazione c’è, invece, l’efficienza tecnologica, grazie alla posa delle lampade a led, in modo da garantire una sostenibilità dei consumi con il nuovo impianto di illuminazione dei due campi da gioco e delle tribune.