Orban scrive alla Ue | Trump ha un piano di pace serio è pronto a operare subito dopo la sua elezione

(Di martedì 16 luglio 2024) Viktorè convinto che Donaldabbia un“dettagliato e con basi solide” per lafra Kiev e Mosca. In un lettera al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel,aver incontrato il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali Usa a Palm Beach la scorsa settimana, il premier ungherese ha precisato checome pacificatore “immediatamente”la suaha unper la, che è anche il presidente di turno della Ue, chiede che Bruxelles non ignori ildel leader tycoon. Nel caso di una “probabile” vittoria diil 5 novembre prossimo, l’Ue deve riaprire “linee di comunicazione diplomatica dirette” con la Russia e avviare “colloqui di alto livello” con la Cina. Cosìche prima del suo viaggio negli Usa era stato, oltre che a Kiev, anche a Mosca e Pechino.