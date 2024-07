Olivia Wilde | il suo nuovo film parlerà della Generazione Z che non fa più sesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Il calolibido nella nuovatra gli argomenti delcon l'attrice diretto da Gregg Araki L'icona del New Queer Cinema degli anni Novanta Gregg Araki non ha più diretto undal 2014, anno in cui uscì White Bird in a Blizzard con Eva Green. Da allora ha fatto la fine di tanti registi indie, applicando la propria personalità agli show televisivi. Nel caso di Araki, ciò ha incluso la regia di episodi di Dahmer e American Gigolo. L'iconoclasta registaCalifornia del Sud - noto per The Doom Generation e Mysterious Skin e celebrato per le sue storie elegantemente rivolte alle pulsioni sessuali giovanili che stanno per sbocciare - ha anche scritto e diretto